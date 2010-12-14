Підприємства ТКЕ наполягають на включенні до проекту держбюджету відшкодування різниці у тарифах

Підприємства теплокомуненерго наполягають на включенні до проекту державного бюджету відшкодування різниці у тарифах для підприємств теплоенергетики.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів ЖКГ (ВАПІ ЖКГ).

«Ми шоковані: у проекті держбюджету не передбачено ані копійки на відшкодування різниці у тарифах після підвищення з 1 серпня поточного року ціни на газ. Свого часу в Міністерстві ЖКГ заявляли про наміри закласти на відшкодування тарифної різниці до проекту бюджету-2011 6,5 млрд. грн., при тому що, за розрахунками того самого міністерства, на сьогодні ця сума досягла 3,6 млрд. грн.», - сказав президент Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів ЖКГ Сергій БУЛЬБАС.

Він висловив сподівання, що відшкодування різниці у тарифах підприємствам теплоенергетики буде обов`язково передбачене при розгляді проекту бюджету в другому читанні.

За його словами, стрімкі темпи зростання заборгованості за спожитий з початку опалювального сезону природний газ (на сьогодні заборгованість «Газу України» перевищила 2, 2 млн.). вимагають невідкладних і рішучих дій з боку уряду і Верховної Ради.

«Ми сподіваємося на те, що уряд найближчим часом, ще до Нового року, вдасться до екстрених заходів - своїм рішенням передбачить виділення з казначейства коштів на відшкодування різниці у тарифах. Інакше підприємства галузі чекає справжній колапс», - сказав президент асоціації.

С.БУЛЬБАС також відзначив необхідність ґрунтовного доопрацювання проекту бюджету. «Проект бюджету не відбиває реальних потреб галузі. Фактично, без уваги залишилися цілі підгалузі з дуже гострими проблемами - теплоенергетика, житлове і водопровідно-каналізаційне господарство», - відзначив він.

За словами експерта, проект бюджету 2011 слід розглядати, порівнюючи з витратами минулих років і реальними потребами галузі. «Чи можна пишатися передбаченими в проекті бюджету 107 млн. 155,8 тис. грн.., коли реальна ціна комунальної реформи, за оцінками наших експертів і неодноразовими оцінками Міністерства ЖКГ, - 60-80 млрд. грн. Чи можна пишатися 400 млн. грн. на програму «Питна вода 2006-2020», якщо, наприклад, на аналогічну програму по Києву передбачено 7 млрд. 827 грн.? Про яке збільшення фінансування галузі йдеться?», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Кабінет міністрів України вніс до парламенту проект закону про Державний бюджет України на 2011 рік.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська асоціація приватних інвесторів ЖКГ створена у 2008 році з метою представництва, обстоювання, захисту економічних і правових інтересів приватних інвесторів житлово-комунального господарства України при взаємовідносинах з органами державної влади. До асоціації входять більш як 20 приватних компаній, які надають послуги з усіх напрямів житлово-комунального господарства – тепло- і водопостачання, водовідведення, послуги з утримання будинків і прибудинкових територій.