Україна значно активізує співпрацю з СНД - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що одним із пріоритетів зовнішньої політики держави є активізація співпраці зі Співдружністю Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на нараді з керівниками закордонних дипломатичних представництв України, що відбулась сьогодні у Києві.

Звертаючись до дипломатів, В.ЯНУКОВИЧ окремо наголосив на участі України в СНД.

Він нагадав про оприлюднену на останньому саміті глав держав країн-учасниць СНД, який відбувся минулого тижня, свою позицію про те, що Україна значно активізує свою участь у Співдружності.

«Ми дуже зацікавлені у співпраці з колишніми державами СРСР як на двосторонньому рівні, так і на рівні створення зони вільної торгівлі з цим союзом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що позиція України в СНД буде значно активнішою, ніж раніше.

«Ми знаємо, що одним з головних завдань є диверсифікація постачання енергоносіїв. І на цьому шляху важливими є контакти з країнами Середньої Азії і Каспійського регіону», - сказав Президент.

За його словами, безумовно, участь Росії в СНД є ключовою. «Але ми ставимо завдання отримання можливості кожної держави у цьому союзі мати гідне місце», - резюмував В.ЯНУКОВИЧ.