НКРЕ затвердила тарифи на тепло для 160 ТКЕ

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) переглянула тарифи на теплову енергію з урахуванням витрат на її виробництво, транспортування і поставку для 160 підприємств теплокомуненерго України.

Відповідне рішення комісія ухвалила на своєму засіданні у вівторок.

Тарифи затверджені регулятором відповідно до тимчасово покладених на нього функцій створюваної Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг (НКРРКП). Раніше кінцеві тарифи на теплопостачання з урахуванням витрат на транспортування для ТКЕ затверджувалися органами місцевого самоврядування.

Як повідомив під час розгляду член НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО, комісія розробила ряд проектів постанов щодо порядку формування тарифів на виробництво, транспортування і поставку тепла, які зараз перебувають на узгодженні у відповідних відомствах.

Цими проектами передбачається розподіл діяльності з виробництва, транспортування і поставки тепла і встановлення на них окремих тарифів.

За прогнозами регулятора, порядки можуть бути затверджені НКРЕ до кінця 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, у червні Верховна Рада ухвалила Закон "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України". Згідно із законом, комісія, на яку будуть покладені функції держрегулювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, має розпочати роботу з 1 січня 2011 року. До цього часу її функції тимчасово покладені на НКРЕ. Водночас НКРЕ вже виступило з ініціативою змін до законодавства, згідно з якими згадані функції планується зберегти за НКРЕ за рахунок підпорядкування їй створюваного регулятора - НКРРКП.