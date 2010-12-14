Тариф «Київенерго» на теплову енергію для населення з 2011 року зросте на 35%

Національна комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила тариф на теплову енергію з урахуванням її транспортування і поставки для «Київенерго», що відпускається для потреб населення, на 35% з 1 січня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні комісії.

Зокрема, тариф «Київенерго» на теплову енергію для населення з приладами обліку з 1 січня зросте на 35%, або на 44,4 грн., до 171,25 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); для населення без приладів обліку – також на 35%, або на 43,91 грн., до 125,47 грн. за 1 Гкал (без ПДВ).

Крім того, комісія підвищила тариф «Київенерго» на теплову енергію, що відпускається бюджетним організаціям, на 18,8% - до 476,64 грн. за 1 Гкал (без ПДВ).

Тариф компанії на теплову енергію, що поставляється іншим споживачам (промислові споживачі), збережено на колишньому рівні – 563,46 грн. за 1 Гкал (без ПДВ).

У нових тарифах компанії враховані витрати на виробництво, транспортування і поставку теплової енергії.

Нагадаємо, що «Київенерго» поставляє теплову енергію для потреб населення на адресу житлово-експлуатаційних контор, які, у свою чергу, виставляють побутовим абонентам остаточні рахунки за спожите тепло з урахуванням витрат ЖЕКів на обслуговування всередині будинкових мереж.

