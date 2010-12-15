ТНК-ВР завершила ребрендинг 23 АЗК у Київській області

ТНК-ВР завершила ребрендинг у формат ТНК «Orange Dot» (оранжева точка) 23 власних автозаправних комплексів (АЗК) в Київській області, що раніше працювали під торговими марками «Золотий гепард», «Смайл» і «Formula».

Про це УНІАН повідомили в департаменті зв`язків з громадськістю ТОВ «ТНК-ВР Коммерс».

У повідомленні наголошують, що, таким чином, в столичному регіоні компанія сформувала уніфіковану роздрібну паливну мережу з 40 АЗК ТНК.

На всіх АЗК представлений стандартний для бренду набір палива (А-98, А-95, А-92 і дизельне паливо Євро-4) і сервісів (послуги операторів наливання, пилосос, підкачка шин, залив води в зоні самообслуговування, термінал для електронних платежів, експрес-магазин, міні-кафе, туалет).

«Оновлену мережу ТНК об`єднує оранжева точка як символ нашого прагнення завжди бути на висоті: як щодо палива, так і сервісу. І компанія виконує свої обіцянки. Ми провели корінну реконструкцію комплексів ТНК в столичному регіоні відповідно до корпоративних стандартів. На території АЗК відремонтовано дорожнє покриття, проведений капітальний ремонт приміщень із заміною комунікацій, встановлено нове торгове устаткування», – відзначив голова правління ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» Дідьє КАЗІМІРО.

За словами топ-менеджера, в 2011 році компанія планує вивести на український ринок фірмове паливо ТНК Pulsar. У найближчі три роки ТНК-ВР розраховує завершити ребрендинг АЗК під торговими марками «Золотий гепард», «Смайл» і «Formula» у всіх регіонах України і сформувати сучасну мережу близько 170 комплексів ТНК і ВР.

Також компанія відзначає, що інвестиції в розвиток роздрібної мережі до 2014 року включно оцінюються компанією в 133 млн. дол.

Довідка УНІАН. ТНК-ВР є одним з лідерів українського ринку з впровадження нових вимог до АЗК. Серед них — місце розташування станції, її оформлення, сучасне устаткування і якість сервісів. ТНК-ВР однією з перших в Україні перейшла від концепції «автозаправна станція» до типового проекту «Автозаправний комплекс».

Перший автозаправний комплекс ТНК-ВР відкрили в липні 2004 року в Києві. Цей АЗК під брендом ТНК став флагманом проекту з впровадження сучасних стандартів комплексної роздрібної пропозиції на українському ринку. Влітку 2008 року в Києві відкрили перший багатофункціональний автозаправний комплекс під брендом ВР.

У 2008 році ТНК-ВР завершила операцію з придбання у групи компаній «Гепард» 36 АЗС в Київській області, 13 з яких працювали під брендом ТНК, а інші – під торговою маркою «Золотий гепард». У 2010 році ТНК-ВР придбала 118 автозаправних станцій у української групи компаній «Вік Оїл», що працювали під торговими марками «Смайл» і «Formula».

Зараз в роздрібну мережу ТНК-ВР в Україні входить 158 АЗК в 14 регіонах України. Також на основі джобберських угод з компанією співробітничає близько 250 станцій.

Група ТНК-ВР входить в десятку найбільших приватних нафтових компаній в світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була створена в 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР в Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлені такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» — управляючий центр, гуртова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; ПАТ «ЛІНІК» (Лисичанський НПЗ) — переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» — роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління АЗК.