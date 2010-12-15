Введення мит на імпорт палива може призвести до ряду негативних наслідків - експерт

Введення мит на імпортні нафтопродукти у розмірі 120 євро за тонну може призвести до ряду негативних наслідків для ринку, зокрема, перекриє доступ українських споживачів до якісного європейського палива.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Паралель» (м. Донецьк) з посиланням на директора з маркетингу Олену ХИЛІЄНКО.

«Таке рішення може мати ряд негативних наслідків для українського ринку світлих нафтопродуктів. Зокрема, це призведе до різкого стрибка цін на якісне паливо з Європи на АЗС - приблизно на 1,15 грн./літр, що буде непідйомною ціною для багатьох автомобілістів», - сказала вона.

При цьому вона додала, що «різке подорожчання європейського палива, викликане введенням мит, стимулюватиме збільшення на ринку частки фальсифікату, створить неконкурентні умови для імпортерів нафтопродуктів, а також дасть привід для зловживання з боку українських нафтопереробників, які можуть збільшити свої закупівельні ціни і при цьому, маючи свою сильну збутову мережу, зайнятися ціновим демпінгом в роздробі».

Що ж до розвитку вітчизняної нафтопереробки (очевидно, цим і зумовлені дані заходи), то її, на думку експерта, безумовно, необхідно стимулювати до модернізації. «Проте підвищення ставки мита, скоріше, однобокий і неефективний засіб, який до того ж призведе до зловживання і можливості монополізації бізнесу українськими компаніями», - підкреслила О.ХИЛІЄНКО.

На думку директора з маркетингу, «ефективним засобом буде стимулювання галузі з боку держави у вигляді ухвалення нових ДСТУ, відповідно до європейських стандартів, зі встановленням жорстких термінів для перехідного періоду».

«Паралельно для вітчизняних нафтопереробників необхідно створювати умови, за яких можливий швидкий перехід на нові стандарти. Наприклад, введення пільг на ввезення устаткування для модернізації виробництва, диференційований податок на нафтопродукти залежно від їх якості, пільгове кредитування та інші заохочення. Це дозволило б нафтопереробним підприємствам активніше проводити повномасштабну модернізацію своїх виробничих активів», - додала вона.

Нагадаємо, в листопаді Мінпаливенерго звернулося в Кабінет міністрів з пропозицією ввести з 2011 року мито на імпорт нафтопродуктів у розмірі 120 євро за тонну.

Довідка УНІАН. ТОВ «Паралель-М ЛТД» (м. Донецьк) заснована в 1995 р. Роздрібна мережа оператора, станом на 1 грудня 2010 р., налічує 69 АЗС і автозаправних комплексів (АЗК), 53 з яких працюють під однойменним брендом (Донецька і Луганська обл.), 15 АЗС – під брендом «Гефест» (6 регіонів України) і один АЗК – під торговою маркою PitStop (м. Донецьк).

Через дані мережі АЗС і АЗК компанія «Паралель» реалізує моторне паливо, зокрема зріджений газ, фірмові нафтопродукти під брендом Perfekt. Через мережу міні-маркетів при АЗС під власним брендом ZZZIP!! (53 міні-маркети) – супутні товари, продукти харчування.

У розпорядженні трейдера є дві нафтобази в Донецьку і Шахтарську, власний парк сучасних бензовозів і газовозів. Компанія також здійснює гуртову торгівлю паливом, надає послуги із зберігання і транспортування палива, дослідження нафтопродуктів у власній акредитованій лабораторії якості палива.