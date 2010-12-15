Рада ратифікувала протокол про приєднання України до Енергетичного співтовариства
Верховна Рада України ратифікувала Протокол про приєднання України до договору про заснування Енергетичного Співтовариства.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосував 371 народний депутат з 428 зареєстрованих у сесійній залі.
Учасниками співтовариства є Європейське Співтовариство та Республіка Албанія, Республіка Болгарія, Боснія і Герцеговина, Республіка Македонія, Румунія, Республіка Сербія, Республіка Хорватія, Республіка Чорногорія, та сторони, що приєдналися.
Завдання Енергетичного Співтовариства полягає в організації зв’язків між сторонами і створенні правової та економічної бази стосовно енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі для створення стабільної регуляторної та ринкової структури, здатної залучати інвестиції у газові мережі, генерувальні потужності, мережі передачі та розподілу таким чином, щоб усі сторони мали доступ до стабільного і постійного енергопостачання, що є істотним для економічного розвитку та соціальної стабільності.
Передбачено також створення єдиного регуляторного простору енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, що є необхідним для відповідності географічним розмірам товарних ринків, яких це стосується, тощо.
Єврокомісія виступатиме як координатор трьох видів діяльності.
Енергетичне Співтовариство дотримуватиметься нормативно-правової бази Європейського Співтовариства, що враховує як інституційну структуру цього договору, так і конкретні умови кожної з договірних сторін з урахуванням необхідності забезпечення високого рівня захисту інвестицій та їхнього найоптимальнішого залучення.
Будь-які дискримінаційні дії у рамках договору є забороненими.
Ніщо у договорі не впливає на права сторони визначати умови використання її енергетичних ресурсів та на її вибір між різними джерелами енергії й загальною структурою її енергозабезпечення.