RosUkrEnergo реалізує «Газпрому» 12,1 млрд. кубометрів газу по 358 доларів

Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) реалізує компанії «Газпром експорт» 12,1 млрд. куб. м природного газу за ціною 358 дол. за 1 тис. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ради директорів і засновник Group DF Дмитро ФІРТАШ сьогодні журналістам у Києві.

«Газпром експорт» купив газ у RosUkrEnergo по 358 дол. за тис. куб. м – це сьогодні середня ціна газу по Європі», – сказав він.

Разом із тим, Д.ФІРТАШ додав, що RosUkrEnergo перерахувала НАК «Нафтогаз України» 450 млн. дол. за послуги з транзиту і зберігання газу.

«Що стосується грошей, які ми були зобов`язані згідно з рішенням Стокгольмського суду заплатити за зберігання газу в підземних сховищах і його транспортування, то ми заплатили ці гроші. Наскільки я знаю, гроші вже зайшли», – додав він.

Нагадаємо, раніше Д.ФІРТАШ заявляв, що RosUkrEnergo вже перерахувала НАК «Нафтогаз України» 1,7 млрд. дол. боргу, переуступленого «Нафтогазу» російським «Газпромом» у 2009 році.

Необхідний НАК «Нафтогаз України» природний газ було придбано у «Газпрому» за пільговою ціною 230 дол. за 1 тис. куб. м. При цьому весь газ обсягом 12,1 млрд. куб. м буде продано «Газпрому» і експортовано компанією «Газпром експорт» до Європи.

Як повідомляв УНІАН, до 19 січня 2009 року 11 млрд. куб. м газу числилися за RosUkrEnergo і знаходилися в ПСГ України. RosUkrEnergo придбало цей газ у «Газпрому» за контрактами, укладеними в 2004-2007 рр. Накопичена заборгованість RosUkrEnergo за придбаний у «Газпрому» газ становила 1,7 млрд. дол.

У рахунок боргу RosUkrEnergo «Нафтогаз» вилучив 11 млрд. куб. м газу, що числяться за швейцарським газотрейдером в українських ПСГ .

RosUkrEnergo подала позов до Стокгольмського арбітражу, який своїм рішенням від 8 червня 2010 року зобов`язав «Нафтогаз» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу, а також виплатити компанії встановлений контрактом штраф у товарній формі обсягом 1,1 млрд. куб. м газу. Ще раніше арбітраж ухвалив, що «Нафтогаз» повинен виплатити RosUkrEnergo 197 млн. дол. у рамках спірних питань між компаніями в 2008 році.

Для виконання рішення Стокгольмського арбітражу в Україні RosUkrEnergo подало позови до українських судів. 24 листопада 2010 р. Верховний суд України відхилив касацію «Нафтогазу» й підтвердив рішення судів нижчих інстанцій у справі виконання вердикту Стокгольмського арбітражу про необхідність повернення «Нафтогазом» природного газу RosUkrEnergo.

30 листопада 2010 року «Нафтогаз», RosUkrEnergo і «Газпром» заявили про повне врегулювання питання поставок газу. Згідно з досягнутими домовленостями, на виконання рішення Стокгольмського арбітражу «Нафтогаз» поверне RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м газу, а RosUkrEnergo погасить 1,7 млрд. дол. заборгованості перед «Нафтогазом» і 810 млн. дол. перед «Газпромом».