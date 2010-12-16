На Донеччині на шахті стався викид вугілля

Сьогодні вночі у місті Вуглегірськ Донецької області на шахті „Вуглегірська” на горизонті 820 м стався раптовий викид вугілля.

На ділянці працювало 10 гірників, 8 з яких самостійно вийшли на поверхню, повідомляє прес-служба МНС. Двох гірників шукають гірничорятувальні підрозділи. Роботу шахти тимчасово призупинено.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Донецькій області.