На Донеччині на шахті стався викид вугілля
11:00, 16 грудня 2010Енергетика
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Сьогодні вночі у місті Вуглегірськ Донецької області на шахті „Вуглегірська” на горизонті 820 м стався раптовий викид вугілля.
На ділянці працювало 10 гірників, 8 з яких самостійно вийшли на поверхню, повідомляє прес-служба МНС. Двох гірників шукають гірничорятувальні підрозділи. Роботу шахти тимчасово призупинено.
Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Донецькій області.
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