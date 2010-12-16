ContourGlobal відкриє в Краматорську льодовий каток

22 грудня 2010 р. в 14.00 у парку ім. О. С. Пушкіна м. Краматорськ відбудеться урочиста церемонія відкриття «Крамглобаларени» - першого в історії міського льодового катка.

Про це агентству УНІАН повідомили в прес-службі енергетичної компанії «ContourGlobal».

Як повідомляють у прес-релізі, 22 грудня в Україні традиційно відзначають День енергетика. І цього року міжнародна компанія «ContourGlobal» вирішила зробити такий унікальний подарунок не тільки співробітникам ТЕЦ Краматорська, стратегічним інвестором якої вона є, але, в першу чергу, всім жителям Краматорська. Стати свідками торжества представники Донецької обладміністрації, міської адміністрації Краматорська і компанії «ContourGlobal» запрошують усіх охочих. У церемонії відкриття візьмуть участь представники Донецької обладміністрації, міський голова Краматорська Геннадій Костюков, операційний директор країн СНД компанії «ContourGlobal» Гарі Левзлі, заступник генерального директора компанії «ContourGlobal-Україна» Кріс Чаттертон, генеральний директор ТОВ «Краматорськтеплоенерго» Ігор Кудрявцев, а також представники ЗМІ і жителі Краматорська.

За інформацією прес-служби, основну частину коштів для зведення «Крамглобаларени» - 10,5 млн. гривень - виділив стратегічний інвестор ТЕЦ Краматорська, компанія «ContourGlobal», в рамках реалізації корпоративної політики в галузі соціальної відповідальності. Витрати на проведення робіт з впорядкування прилеглої до катка території покриваються з міського бюджету Краматорська. В цілому підготовка і реалізація проекту – визначення місцерозташування, проведення топографічних зйомок, документальне оформлення відведення землі і водовідведення, проведення тендеру серед компаній, які займались будівництвом льодових арен і відкритого катка - тривали біля півроку. Відкритий каток може функціонувати 5-6 місяців, з листопада по квітень, за умови, що середньодобова температура не перевищує 15С°. Ціни на відвідини катка будуть такими, щоб покривати поточні витрати на його утримання. При цьому весь можливий прибуток спрямовуватимуть на вирішення питань міської общини Краматорська. Управляти льодовою ареною буде міське комунальне підприємство «Міст».

За словами міського голови Краматорська Г.Костюкова, навіть місце, яке міська влада виділила для катка, символічне: «Каток з`явився замість покинутого футбольного поля, на якому вже довгі роки ніхто не займався спортом. А зараз тут зможуть не тільки кататися і спілкуватися діти з батьками, займатися юні хокеїсти. Отже каток дасть новий імпульс спортивного і культурного життя всього Краматорська».

Операційний директор країн СНД компанії «ContourGlobal» Гарі Левзлі підкреслив: «Крамглобаларена» – це один із цілого ряду соціальних проектів компанії «ContourGlobal», реалізованих в тих країнах світу, де розташовані її підприємства. І перший із запланованих до здійснення в Краматорську. Він встиг стати частиною історії міста: адже навіть назва його була вибрана самими жителями під час загальноміського конкурсу. Нам приємно, що жителі Краматорська цінують і підтримують зусилля компанії «ContourGlobal», спрямовані на поліпшення життя в місті. І новий каток – символ відродження Краматорська, нового етапу його розвитку, його майбутнього».

Довідка.

«Крамглобаларена» - перший міський каток Краматорська

Розмір льодової арени – 26х56м. Крім самого катка, передбачені приміщення для устаткування та інвентаря, туалети, прокат ковзанів. На льодовій арені одночасно зможуть кататися до 150 осіб.

ТОВ «Краматорськтеплоенерго»

Перший в Україні проект відновлення енергогенеруючого підприємства на основі партнерства органів місцевої влади Краматорська і стратегічного приватного інвестора – американської компанії «ContourGlobal».

ТОВ «Краматорськтеплоенерго» забезпечує теплом і гарячою водою більше 60% населення, більше 70% бюджетних організацій Краматорська, також забезпечує тепловою енергією понад 600 підприємств.

Компанія «ContourGlobal»

Приватна компанія, яка займається розвитком, придбанням і управлінням енергогенеруючих підприємств. Компанія працює на ринках, що розвиваються. Заснована в 2005 р. приватними інвесторами, компанія має вісім енергопроектів на чотирьох континентах зі встановленою потужністю 1000 Мвт, а також портфель нових проектів із загальною потужністю близько 10000 Мвт. Офіси компанії розташовані в Лондоні, Нью-Йорку, Ньюкаслі, Парижі, Сан-Паулу та Києві.

В Україні «ContourGlobal» володіє і управляє ТЕЦ Краматорська. З 2007 року по листопад 2010 компанія інвестувала понад 20 млн. доларів в реконструкцію і модернізацію ТЕЦ.