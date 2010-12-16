Генасамблея ООН прийняла резолюцію щодо мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС

Генеральна Асамблея ООН під час пленарного засідання, що проходило у Нью-Йорку 15 грудня, прийняла резолюцію щодо зміцнення міжнародного співробітництва та координації зусиль у справі вивчення, пом’якшення та мінімізації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Представлений Україною від імені трьох найбільш потерпілих від Чорнобильської катастрофи держав - України, Білорусі та Росії – відповідний проект резолюції був прийнятий консенсусом. Співавторами документа загалом виступили 74 держави-члени ООН.

Схвалена резолюція передбачає проведення у квітні 2011 року у Києві міжнародної конференції „Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього” за участю Генерального секретаря ООН ПАН Гі Муна.

Крім того, 26 квітня 2011 року, відповідно до положень резолюції, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбудеться коммеморативне засідання Генеральної Асамблеї з метою вшанування 25-ї річниці з дня Чорнобильської трагедії.

Міжнародне товариство вкотре підтвердило важливість вирішення багатоаспектних і довготривалих проблем, пов’язаних з наслідками Чорнобильської катастрофи. У документі вітається діяльність міжнародної спільноти, спрямована на відновлення уражених територій та потерпілого населення, а також привертається увага до зусиль, що докладаються для завершення побудови об’єкта «Укриття» і трансформації його в екологічно безпечну систему.

У резолюції підкреслюється важливість реалізації Плану дій ООН для Чорнобиля на період до 2016 року в рамках проголошеної Декади відновлення та сталого розвитку потерпілих територій (2006-2016 роки). Втілення плану покладено на Програму розвитку ООН, яка є координатором діяльності агенцій системи ООН з чорнобильської проблематики.

Наступний розгляд чорнобильського питання відбудеться на 68-й сесії ГА ООН.