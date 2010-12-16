Нафта подорожчала через несподіване скорочення запасів у США

Котирування ф`ючерсів на нафту в середу зросли, відновившись після зниження на початку торгів. Зростання спостерігалося після того, як дані показали найзначніше тижневе зниження запасів нафти в США за вісім років, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування січневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту зросли на 34 центи, або на 0,4%, до 88,62 долара за барель. Раніше під час сесії котирування ф`ючерсів впали до 86,83 долара за барель.

Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE виросли за підсумками торгів на 99 центів до 92,20 долара за барель.

Згідно з даними Міністерства енергетики США, запаси нафти скоротилися на 9,9 млн. барелів на тижні 4-10 грудня, що набагато більше за прогноз аналітиків, які очікували зниження на 2,7 млн. барелів. Загальні запаси нафти і палива впали до найнижчого рівня з листопада 2008 року, що частково зумовлено відчутним зниженням імпорту.

Скорочення запасів в США показало, що світові запаси знижуються з рекордних рівнів, досягнутих під час рецесії. За словами аналітиків, нафта, що зберігається в танкерах, мало не зникла зважаючи на сильний попит в Китаї і повільне відновлення економіки США.

Тим часом і Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), і Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) підвищили свої прогнози щодо попиту минулого тижня. МЕА зараз прогнозує, що світовий попит на нафту в 2011 році складе 88,8 млн. барелів в день.

Поліпшення ситуації в плані попиту і пропозиції допомогло цінам на нафту ненадовго перевищити рівень 90 доларів за барель минулого тижня, але потім вони впали нижче за цей ключовий рівень. Інвестори побоюються купувати нафту на цих рівнях через відсутність нових ознак того, що економічні умови в США і Європі поліпшуються.

Проте, запаси нафтопродуктів продемонстрували помірне зростання. Запаси бензину зросли на 800 000 барелів, тоді як запаси дистилятів, включаючи топковий мазут і дизельне паливо, збільшилися на 1,1 млн. барелів.

Аналітики очікували зростання запасів бензину на 1,9 млн. барелів і скорочення запасів дистилятів на 200 000 барелів.

Тим часом зниження імпорту в значній мірі сприяло скороченню запасів. Нафтопереробні заводи на північному побережжі Мексиканської затоки скорочували запаси в наближенні кінця року, щоб понизити вартість державного податку.

Січневі ф`ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів зросли в ціні на 1,28 цента до 2,3092 долара за галон. Січневі ф`ючерси на топковий мазут подорожчали на 1,56 цента до 2,4835 долара за галон.