Участь України у ринку ЄС прискорить процес реформування енергетичного сектора країни - Бойко

Участь України у внутрішньому енергетичному ринку ЄС створить значні передумови для реалізації ключових аспектів інвестиційної діяльності та прискорить процес реформування енергетичного сектора країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості, про це сказав міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО, коментуючи ухвалення Верховною Радою Закону «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичної співдружності».

За його словами, Україна розглядає членство в Енергетичній співдружності «як практичний крок на шляху до реальної інтеграції України у внутрішній ринок ЄС, зокрема, його енергетичної складової».

На думку міністра, це сприятиме інвестиціям в паливно-енергетичну галузь України і створить належні умови для її реформування.

«Ми дістаємо додаткові фінансові можливості для проведення модернізації української газотранспортної системи, а саме доступ до дешевих кредитних ресурсів. Вступ до співдружності - черговий крок України до сприйняття Європою нашої держави як прогнозованого партнера, який зможе використовувати надані фінансові можливості для модернізації устаткування і підвищення безпеки функціонування вітчизняної газотранспортної системи і зменшення обсягів технічних витрат енергоносіїв, що, у свою чергу, зменшить їх вартість для внутрішніх споживачів, тобто для наших громадян», - зазначив Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Верховна Рада України ратифікувала Протокол про приєднання України до договору про заснування Енергетичної співдружності.

Учасниками співдружності є Європейська Співдружність і Республіка Албанія, Республіка Болгарія, Боснія і Герцеговина, Республіка Македонія, Румунія, Республіка Сербія, Республіка Хорватія, Республіка Чорногорія і сторони, що приєдналися.

Завдання Енергетичної співдружності полягає в організації зв`язків між сторонами і створенні правової та економічної бази щодо енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, для створення стабільної регуляторної і ринкової структури, здатної залучати інвестиції в газові мережі, що генерують потужності, мережі передачі й розподілу так, щоб всі сторони мали доступ до стабільного і постійного енергопостачання, що є істотним для економічного розвитку і соціальної стабільності.

Передбачено також створення єдиного регуляторного простору енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, що є необхідним для відповідності географічним розмірам товарних ринків, яких це стосується, тощо.

Єврокомісія виступатиме як координатор трьох видів діяльності.

Енергетична співдружність дотримуватиметься нормативно-правової бази Європейської співдружності, що враховує як інституційну структуру цього договору, так і конкретні умови кожної з договірних сторін з урахуванням необхідності забезпечення високого рівня захисту інвестицій та їх найбільш оптимального залучення.

Будь-які дискримінаційні дії в рамках договору заборонені.

Нічого в договорі не впливає на права сторони визначати умови використання її енергетичних ресурсів і на її вибір між різними джерелами енергії і загальною структурою її енергозабезпечення.