Україна збільшила транзит газу на 3,4%, нафти – скоротила на 30,7%

Транзит природного газу територією України у січні-листопаді цього року збільшився на 3,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року. Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти територією України в січні-листопаді скоротився на 30,7% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Також у повідомленні зазначається, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України у січні-листопаді збільшилося на 7,2%, а нафти – скоротилася на 22,1%.

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в 2009 році транзит природного газу територією України скоротився на 19,9% порівняно з 2008 роком. Транзит нафти територією України у 2009 році скоротився на 11,4% порівняно з 2008 роком. Загальне транспортування нафти нафтопровідною системою України у 2009 році скоротилося на 5,9%, а газу – на 20,3%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України знаходиться в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система – в управлінні ВАТ «Укртранснафта».