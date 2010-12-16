НКРЕ видала "Укрнафті" ліцензію на постачання газу за нерегульованим тарифом

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) видала ВАТ «Укрнафта» ліцензію на постачання газу за нерегульованим тарифом з щорічним об`ємом 21,131 млн. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на сьогоднішньому засіданні.

Ліцензія видана терміном на 5 років філіалу «Укрнафти» «Бориславнафтогаз».

Як повідомили представники компанії, газ планують поставляти на власні потреби, зокрема на НПК «Галичина».

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального об`єму видобування в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».

У 2009 році «Укрнафта» скоротила чистий прибуток на 73,7% в порівнянні з 2008 роком – до 378,783 млн. грн.