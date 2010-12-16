Росія недоотримає у 2011 р. близько 5,3 млрд. дол. за безмитну поставку енергоносіїв Білорусі – Путін

Росія недоотримає у 2011 році близько 5,3 млрд. дол. за безмитну поставку енергоносіїв до Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив під час спілкування з росіянами у прямому ефірі.

«Ми домовилися про те, що ми поставимо до Білорусі впродовж наступного року 20-21 млн. тонн нафти сирої без мита. Ми недоотримаємо, приблизно, 5 млрд. 300 млн. дол. Ми домовилися, що все, що буде вироблене з цієї нафти у вигляді нафтопродуктів, нам білоруська сторона поверне 100% до нашого бюджету», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, з цієї суми буде повернено близько 3 млрд. дол.

«Вийде, 2,3 млрд. дол. ми недоотримаємо, але ми газ Білорусі поставляємо без мит – це значить, що наш бюджет недоотримає ще 3 млрд. дол.», - сказав В.ПУТІН.

Він повідомив, що Росія погодилася «винести за дужки» 1,7 млн. тонн, які видобуває сама Білорусь, і з цього нічого не брати.

«Здавалося б, це справедливо, але це тільки на перший погляд тому, що вивізний митний збір на нафту сиру у декілька разів більше, ніж вивізний митний збір на нафтопродукти… Тобто, що вони вироблять – вони вивезуть за кордон і одержать доходи до бюджету, а необхідні ресурси для внутрішнього споживання замістять нашою нафтою», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що Росія йде на це свідомо з метою підтримки білоруської економіки.

Як повідомлялося, 9 грудня ц.о. Росія ухвалила рішення про відміну стягування митного збору на російську нафту, що поставляється до Білорусі, що дозволить Білорусі одержати вигоду в розмірі майже 4 млрд. дол.

Рішення про відміну мита може набути чинності з 1 січня 2011 року.