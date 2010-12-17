На шахті «Вуглегірська» виявили тіла двох загиблих гірників

Тіла двох загиблих гірників виявили на шахті «Вуглегірська» у місті Вуглегірськ Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, тіло одного з них підняли на поверхню, тривають роботи по звільненню з-під завалу тіла іншого гірника.

Напередодні на горизонті 820 м стався раптовий викид вугілля. На ділянці працювали 11 гірників, 9 з яких самостійно вийшли на поверхню. Доля двох залишалася невідомою.

На місці події працювала оперативна група ГУ МНС в Донецькій області.