Видобуток газу в Україні скоротився на 5,6%, нафти – на 11,8%

Українські нафтогазовидобувні підприємства в січні-листопаді цього року скоротили видобуток природного газу на 5,6%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 17,5 млрд. куб. м. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, в січні-листопаді видобуток нафти в Україні скоротився на 11,8%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 2,365 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні в січні-листопаді скоротився на 8,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 856 тис. тонн, а газу нафтового супутнього скоротився на 12,5% – до 600 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в 2009 році українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток природного газу на 2,1%, порівняно з 2008 роком, до 20,3 млрд. куб. м. Видобуток нафти скоротився на 6,2% - до 2,899 млн. тонн, видобуток газового конденсату скоротився на 5,2% - до 1,018 млн. тонн, а газу нафтового супутнього скоротився на 14,2% – до 744 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять до структури НАК «Нафтогаз України».