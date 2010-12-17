Нафта подешевшала на фоні закриття позицій трейдерами

Котирування ф`ючерсів на нафту у четвер впали, оскільки трейдери закривали свої позиції наступного дня після того, як велике скорочення запасів нафти в США надало підтримку цінам на нафту, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування січневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 92 центи, або на 1%, до 87,70 долара за барель.

Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE знизилися за підсумками торгів на 49 центів, або на 0,5%, до 91,71 долара за барель.

У середу Міністерство енергетики США повідомило, що запаси нафти в США минулого тижня продемонстрували найбільше зниження за вісім років. Запаси впали на 9,9 млн. барелів на тижні 4-10 грудня, що набагато більше прогнозованого аналітиками зниження на 2,7 млн. барелів.

Скорочення запасів підштовхнуло ф`ючерси на нафту до позитивної території в середу. Спостерігачі за ринком говорять, що це спровокувало закриття позицій трейдерами у четвер, що зіштовхнуло ціни на нафту вниз.

Незважаючи на велике скорочення, запаси нафти все ще залишаються набагато вищими за середні рівні, і реакція ринку була трохи стриманою. Нафтопереробні заводи, як правило, скорочують запаси перед завершенням року для скорочення податкових виплат.

Підтримку цінам на нафту у четвер надав позитивний звіт Міністерства праці США щодо кількості первинних заявок на допомогу з на тижні 5-11 грудня. Кількість первинних заявок на звітному тижні знизилася на 3000 до 420 000. Економісти очікували, що кількість заявок на тижні 5-11 грудня зросте на 4000.

Об`єм торгів був низьким, оскільки учасники ринку йшли з ринку перед новорічними святами. Більшість спостерігачів за ринком говорять, що великі зміни цін на нафту малоймовірні в наближенні кінця року після того, як ф`ючерси на нафту не змогли утриматися вище 90 доларів за барель раніше на цьому тижні. При цьому трейдери як і раніше побоюються відкривати великі позиції.

До того ж, багато учасників ринку підводять підсумки за рік, що, ймовірно, сприятиме низькому об`єму торгів.

Січневі ф`ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів знизилися в ціні на 0,49 цента, або на 0,2%, до 2,3043 долара за галон. Січневі ф`ючерси на топковий мазут подешевшали на 0,72 цента, або на 0,3%, до 2,4763 долара за галон.