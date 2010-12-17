Виробництво бензину в Україні скоротилося на 12,3%

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ) у січні-листопаді 2010 року скоротили виробництво автомобільного бензину на 12,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 2,588 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, виробництво дизельного пального в Україні у січні-листопаді скоротилося на 3,0%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 3,434 млн. тонн.

Також у повідомленні зазначається, що виробництво топкового мазуту в Україні у січні-листопаді скоротилося на 7,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 2,151 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році, за інформацією Держкомстату, українські НПЗ збільшили виробництво автомобільного бензину на 0,8%, порівняно з 2008 роком, до 3,257 млн. тонн. Виробництво дизельного пального збільшилося на 6,8% - до 3,909 млн. тонн., а виробництво топкового мазуту збільшилося на 5,6% - до 2,569 млн. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський, Лисичанський і Кременчуцький, за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.