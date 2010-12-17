Нафтопродукти в Україні за тиждень подорожчали на 1,9% - експерти

З 10 по 17 грудня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,8-2% (в середньому на 1,9%). Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Зокрема, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 10 по 17 грудня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – збільшилися на 2,0% - з 7,03 грн./літр до 7,17 грн./літр; бензин А-92 – збільшилися на 1,8% - з 7,40 грн./літр до 7,53 грн./літр; бензин А-95 – збільшилися на 1,8% - з 7,74 грн./літр до 7,88 грн./літр; дизельне паливо – збільшилися на 2,0% - з 7,05 грн./літр до 7,19 грн./літр.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту та експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.