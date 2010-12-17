В Україні створено держпідприємство «Національний проект «LNG-термінал»

Сьогодні створено державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу зі спорудження терміналу з приймання природного скрапленого газу об`ємом 10 млрд. куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі робочої групи «Національні проекти».

У повідомленні наголошується, що згідно з планом роботи підприємства, до вересня 2011 року підприємство має забезпечити розробку техніко-економічного обґрунтування проекту, для чого у середині січня наступного року буде оголошено відповідний конкурс.

«Вперше розв’язання ключового завдання безпеки країни – диверсифікації енергоносіїв підійшло до практичної фази. Після довгих розмов про необхідність зменшення залежності від імпортованого газу, який надходить тільки з однієї країни, ми розпочали практичну реалізацію проекту, який не просто посилить українську економіку, а зробить нашу державу незалежною, а нашу політику - проукраїнської», - заявив голова робочої групи «Національні проекти» Владислав КАСЬКІВ.

Керівником ДП «Національний проект «LNG-термінал» призначено Петра МІРОШНИКОВА.

Як повідомлялося, 8 грудня 2010 року Кабінет міністрів України затвердив перелік Національних проектів, серед яких проект «LNG-термінал», за словами В.КАСЬКІВА, є «першим за значенням».