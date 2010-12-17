Україна у січні-листопаді скоротила транспортування нафти на 22%

Транспортування нафти нафтопровідною системою України, за оперативними даними, у січні-листопаді ц.р. скоротилося на 22,1%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 27,663 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що при цьому транзит до країн Європи у січні-листопаді ц.р. становив 18,645 млн. тонн нафти, що на 30,7% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У січні-листопаді ц.р. філіалом ВАТ «Укртранснафта» «МН Дружба» у цілому транспортовано 18,972 млн. тонн нафти, що на 19,8% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Філіалом ОАО «Укртранснафта» «Придніпровські магістральні нафтопроводи» усього перекачано 8,691 млн. тонн нафти, що на 26,7% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У січні-листопаді ц.р. частка транзитного обсягу перекачування нафти у загальному обсязі нафтоперекачування становила 67,4%, а частка нефтеперекачування на нафтопереробні підприємства України – 32,6%.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося на 5,9%, або на 2,431 млн. тонн, порівняно з 2008 роком, до 38,535 млн. тонн. При цьому транзит до країн Європи у 2009 році становив 29,112 млн. тонн нафти, що на 11,4%, або на 3,731 млн. тонн менше, ніж за 2008 рік.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України знаходиться в експлуатації ВАТ «Укртранснафта» (входить до структури НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.