У Криму через аварію на електролінії без світла залишалися більш як 30 населених пунктів
У Криму вчора через аварію на електролінії 30 населених пунктів у Бахчисарайскому районі та Великій Ялті залишилися повністю без світла і два - частково.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського Управління МНС.
«О 20.20 у зв`язку з аварією на лінії електролінії 220 кВ Сімферополь-Севастополь в Бахчисарайскому районі та Ялті було знеструмлено дві підстанції», - йдеться в прес-релізі.
О 21.20 електропостачання в Бахчисарайскому районі відновлено.
У Великій Ялті світла не було в селищах Гаспра, Гурзуф, Корєїз, Лівадія, Сімеїз, Форос, місті Алупка і частково в Ялті.
О 22.30 електропостачання відновлено.
З`ясовується причина аварії.
Як повідомляв УНІАН, Севастополь більше п`яти годин залишався без світла в неділю увечері й у ніч на понеділок через аварію в районі Бахчисараю.