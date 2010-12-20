У Криму через аварію на електролінії без світла залишалися більш як 30 населених пунктів

У Криму вчора через аварію на електролінії 30 населених пунктів у Бахчисарайскому районі та Великій Ялті залишилися повністю без світла і два - частково.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського Управління МНС.

«О 20.20 у зв`язку з аварією на лінії електролінії 220 кВ Сімферополь-Севастополь в Бахчисарайскому районі та Ялті було знеструмлено дві підстанції», - йдеться в прес-релізі.

О 21.20 електропостачання в Бахчисарайскому районі відновлено.

У Великій Ялті світла не було в селищах Гаспра, Гурзуф, Корєїз, Лівадія, Сімеїз, Форос, місті Алупка і частково в Ялті.

О 22.30 електропостачання відновлено.

З`ясовується причина аварії.

Як повідомляв УНІАН, Севастополь більше п`яти годин залишався без світла в неділю увечері й у ніч на понеділок через аварію в районі Бахчисараю.