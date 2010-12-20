Мінвуглепром, що реорганізовується, оголосив про початок прийому вимог кредиторів

Міністерство вугільної промисловості України, що реорганізовується шляхом приєднання до Міністерства палива та енергетики, офіційно оголосило про початок прийому вимог кредиторів.

Відповідне оголошення опубліковане в газеті «Урядовий кур`єр» (№238 від 18 грудня).

Згідно з повідомленням, претензії кредиторів приймаються реорганізаційною комісією впродовж двох місяців з моменту публікації оголошення.

Головою реорганізаційної комісії призначений перший заступник міністра вугільної промисловості Юрій ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ видав указ «Про оптимізацію центральних органів виконавчої влади», згідно з яким Мінвуглепром був приєднаний до Міністерства палива та енергетики зі створенням на базі двох міністерств Міністерства енергетики і вугільної промисловості.