«Нафтогаз» має намір залучити у «ВТБ Банку» кредит на 180 млн. дол.

НАК «Нафтогаз України» має намір залучити у ПАТ «ВТБ Банк» (Київ) кредитну лінію на загальну суму 180 млн. дол.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит планується залучити через проведення НАК «Нафтогаз України» тендеру з одним учасником.

«Нафтогаз України» має намір залучити кошти на період з 2010 по 2011 рік включно.

У повідомленні уточнюється, що в рамках кредитної лінії «Нафтогаз України» має намір в першу чергу освоїти кошти на суму, еквівалентну 175,1 млн. грн., зокрема в 2010 році - 12,720 млн. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ПАТ «ВТБ Банк» (Київ) засноване в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

Російський "Внешторгбанк" (ВТБ) володіє 99,97% акцій ПАТ «ВТБ Банк».