Кабмін схвалив поновлення чинності угоди з США за проектом кваліфікації ядерного палива

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди у формі обміну нотами між урядами України і США про поновлення дії виконавської системи за проектом кваліфікації в Україні ядерного палива виробництва компанії Westinghouse.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 15 грудня № 2256-р, оприлюдненому на урядовому порталі.

Як повідомило УНІАН джерело у Міненерго, це рішення уряду пов`язане із закінченням в червні п.р. терміну чинності колишньої угоди, яка не була вчасно пролонгована через «певну нестиковку зовнішньоекономічних урядових служб». Подовження чинності угоди необхідне Україні у зв`язку з продовженням проектної експлуатації 42 американських ТВС на енергоблоці № 3 Південно-Української АЕС, зокрема з очікуваними поставками американською стороною додаткового супроводжуючого обладнання у рамках проекту UNFQP

«Це чисто технічне питання, проект триває, і наявність цього документа (чинної виконавської системи - УНІАН) необхідна нам для врегулювання, зокрема, митних питань із ввезення американського обладнання», - пояснив співбесідник агентства.

Він також уточнив, що чинність угоди буде пролонговано до 2015 року.

Довідка УНІАН. ДП НАЕК «Енергоатом» і компанія Westinghouse (США) реалізують проект кваліфікації ядерного палива (т.з. проект UNFQP), яке виробляє американська компанія, з 2000 року. Урядова угода, яка регулює співпрацю в рамках цього проекту, пролонгувалася двічі. Під час першого етапу проекту у реактор третього енергоблоку Південно-Української АЕС було встановлено шість тепловиділяючих складок (ТВС) виробництва Westinghouse. Другий етап проекту розпочався у березні п.р. із завантаженням в реактор цього енергоблоку 42 модифікованих складок американського виробництва. Перевантажувальна партія працюватиме в реакторі енергоблоку в режимі дослідно-промислової експлуатації і пройде повну паливну кампанію. За її підсумками «Енергоатом» звернеться до Державної інспекції ядерного регулювання за отриманням ліцензії на промислову експлуатацію американських ТВС.

Якщо процес кваліфікації і ліцензування американського палива українським регулятором завершиться успішно, то в 2011 році може набути чинності контракт між НАЕК «Енергоатом» і Westinghouse на поставку паливних касет США для трьох з п`ятнадцяти вітчизняних енергоблоків.

На даний час ядерне паливо на всі 15 енергоблоків діючих атомних станцій України поставляє російська паливна компанія «ТВЕЛ».