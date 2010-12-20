«Днепроенерго» має намір залучити 100 млн. грн.

Енергогенеруюча компанія ВАТ "Дніпроенерго" (Запоріжжя) оголосила торги з відбору банку для надання поновлюваної кредитної лінії у розмірі 100 млн. грн.

Про це сказано в оголошенні компанії, оприлюдненому на вэб-сайті Міністерства економіки України.

Компанія має намір залучити кредит строком на 1 рік.

Пропозиції потенційних учасників приймаються до 19 січня 2011 року, на цю ж дату заплановано розкриття тендерних пропозицій.

Як повідомляв УНІАН, в грудні ц.р. «Дніпроенерго» залучила у ВАТ «Ощадбанк» кредитну лінію у розмірі 107,7 млн. грн.

У листопаді компанія залучила у «Промінветсбанку», "ВТБ" і "ПУМБ" кредитні лінії в еквіваленті 875,6 млн. грн.

У жовтні «Дніпроенерго» залучило у свого акціонера DTEK Holdings Limited (Кіпр) кредит у розмірі 355,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС.