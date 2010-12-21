«Газпром» планує до 2015 року видобувати до 570-580 млрд. куб. м газу

ВАТ «Газпром» планує до 2015 року видобувати до 570-580 млрд. кубометрів газу.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

«Під час засідання Ради директорів було відзначено, що поточна оцінка розвитку внутрішнього і зовнішнього ринків газу дозволяє прогнозувати видобуток газу Групою «Газпром» в об'ємі до 570-580 млрд. куб. м до 2015 року», – зазначається у повідомленні.

Правлінню доручено продовжити роботу зі своєчасного введення в експлуатацію виробничих потужностей компанії з метою надійного газопостачання споживачів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» (РФ) – найбільша газова компанія світу, що займається геологорозвідкою і видобутком газу, його транспортуванням і переробкою, а також реалізацією газу в Росії і за її межами. Держава є найбільшим акціонером «Газпрому» – на її частку припадає 38,37% акцій компанії.

«Газпром» має у своєму розпорядженні найбагатші в світі запаси природного газу. Його частка у світових запасах газу становить 16%, у російських – майже 60%.