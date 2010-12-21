«Укренерго» скасувало січневий аукціон з експорту електроенергії. Немає заявок

НЕК «Укренерго» скасувала аукціон з продажу послуг доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту електроенергії в січні 2011 року через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Таким чином, призначений на сьогодні на 13:00 аукціон визнаний аукціонною комісією таким, що не відбувся.

Як повідомляв УНІАН, «Укренерго» виставляла на січневий аукціон 200 МВт (4 лота) перетину «ОЕС Україна - Молдавська енергосистема», а також 2,8 тис. МВт пропускної здатності за напрямком до Російської Федерації (11 лотів).

Нагадаємо, 14 грудня ц.р. "Укренерго" на річних аукціоні реалізувало 1860 МВт експортного перетину за 208,1 тис. грн.

У ході торгів компанії ТОВ "Східенерго" і ТОВ "Пауер Трейд", що входять до енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната АХМЕТОВА, викупили весь перетин Бурштинського енергоострову в обсязі 545 МВт, 750 з 900 МВт українсько-білоруського перетину, а також 200 з 550 МВт перетину «ОЕС України - Молдавська енергосистема».

Державний оператор експорту ДПЗД "Укрінтеренерго" придбало доступ до українсько-білоруського перетину потужністю 150 МВт.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку отримують на річних і місячних аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, за якими здійснюється експорт.