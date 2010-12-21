ВР ухвалила закон щодо погашення боргів енергогенеруючими компаніями

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" щодо погашення заборгованості перед держбюджетом за субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 258 народних депутатів із 296 зареєстрованиху сесійній залі.

Метою прийняття закону є врегулювання питання погашення енергогенеруючими компаніями заборгованості за субкредитами перед держбюджетом на суму 356 млн. грн., а також взаємної кредиторської заборгованості на цю ж суму за спожиту електроенергію і поставлене вугілля, що виникла у підприємств вугільної та енергетичної галузі.

Досягнення мети передбачається шляхом перерозподілу частини джерел формування спецфонду держбюджету залежно від виду їхнього надходження, а саме: основної суми боргу за субкредитами у сумі 194 млн. грн. як джерела спецфонду у частині кредитування; плати за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії у сумі 21 млн. грн., і плати за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою у сумі 141 млн. грн. як джерела спецфонду у частині доходів.

