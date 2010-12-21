Верховна Рада ухвалила закон, що регулює стале функціонування підприємств ПЕК

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон “Про внесення змін до Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 232 народних депутата із 294 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається, що погашення заборгованості підприємств ПЕК та їхніх контрагентів у рамках дії спеціальної процедури відбувається із застосуванням таких механізмів, як проведення взаєморозрахунків, погашення заборгованості з частковою її оплатою, реструктуризація заборгованості, списання окремих видів заборгованості.

З метою активізації процесів погашення заборгованості у галузі розрахунковою датою запропоноване 1 січня 2007 року, дію спеціальної процедури було подовжено до 1 січня 2011 року, а проведення реструктуризації кредиторської та/або дебіторської заборгованості дозволене на термін до 20 років з дати укладення відповідних договорів про реструктуризацію заборгованості.

