Україна 19 січня оголосить конкурс на розробку ТЕО будівництва LNG-терміналу

Робоча група «Національні проекти» Комітету з економічних реформ має намір 19 січня 2011 року оголосити про проведення відкритого конкурсу на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту будівництва терміналу з прийому природного скрапленого газу (LNG-терміналу) обсягом 10 млрд. куб. м на Чорноморському узбережжі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова робочої групи «Національні проекти» Комітету з економічних реформ Владислав КАСЬКІВ сьогодні прес-конференції в Києві.

За його словами, конкурс буде оголошено під час конференції з проблем будівництва терміналу, на якій усі зацікавлені сторони та експерти зможуть висловити свою думку.

В свою чергу, як зазначив голова державного підприємства «Національний проект «LNG-термінал» Петро МІРОШНИКОВ, на проведення відповідного конкурсу передбачено гроші з держбюджету, а сама процедура може зайняти близько 2 місяців.

«Від 54 до 65 днів необхідно для того, щоб потенційні учасники тендеру могли підготувати свої пропозиції... За досвідом, який є в світі, саме ТЕО готується 90-180 днів. Ще два тижні нам буде потрібно для того, щоб оформити всі бюрократичні процедури», – сказав П.МІРОШНИКОВ.

В.КАСЬКІВ додав, що поки не готовий назвати суму, яка буде виділена з держбюджету на розробку ТЕО.

Також В.КАСЬКІВ зазначив, що будівництво терміналу з розрідження скрапленого природного газу – це не лише економічне питання, але й питання державного суверенітету та безпеки України.

«Ми знаємо, що на російський газ ціна не ринкова, вона політична, й поки у нас не буде альтернативних джерел диверсифікації поставок, ціна завжди буде політичною. Тому будівництво терміналу – це не лише економічні, але й державні інтереси», – зауважив він.

Як зазначено в презентації проекту «LNG-термінал», розданому в ході прес-конференції, зараз розглядаються три можливі майданчики для будівництва терміналу – Одеська область (порт Южний), Миколаївська область (порт Очаків) і Крим (порт Феодосія). Орієнтовна вартість будівництва LNG-терміналу з інфраструктурою становить від 1,21 до 1,38 млрд. дол. Будівництво першої черги терміналу на 5 млрд. куб. м скрапленого природного газу має завершитися в 4 кварталі 2014 року, другої черги – в 4 кварталі 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня було створено державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу зі спорудження терміналу з прийому природного скрапленого газу обсягом 10 млрд. куб. м на Чорноморському узбережжі України.

15 грудня Кабінет Міністрів України передав повноваження із будівництва LNG-терміналу ДП «Національний проект «LNG-термінал».

Раніше, 8 грудня 2010 року, Кабінет Міністрів України затвердив перелік національних проектів, серед яких проект «LNG-термінал», за словами В.КАСЬКІВА, є «першим за значенням».