СП з видобутку вугільного газу на території України підвищить безпеку шахтарів – Бойко

Спільне підприємство ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» з видобутку метану з вугільних пластів в Україні сприятиме підвищенню безпеки шахтарів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО сказав за підсумками підписання відповідного меморандуму в Москві.

«Для нас це не тільки економіка, а з урахуванням небезпеки праці вугільників, наших шахтарів, дуже важливо для безпеки. І ми зробимо все, щоб наша співпраця тут розвивалася швидко та ефективно. На перше місце ми ставимо питання безпеки», - сказав Ю.БОЙКО.

Він відзначив, що сторони вивчать усі документи в найкоротші терміни, після чого почнеться реалізація цього проекту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центральному офісі ВАТ «Газпром» голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і голова правління НАК «Нафтогаз України» Євгеній БАКУЛІН підписали Меморандум між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» про створення спільного підприємства з видобутку метану з вугільних пластів на території України.