Ціна української нафти на торгах УМВБ збільшилася до 4820 грн. за тонну

Середньозважена ціна реалізації української нафти 21 грудня на аукціонних торгах №148 на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) збільшилася на 9,3% або на 410 грн. за тонну, в порівнянні з попереднім аукціоном, до 4820 грн. за тонну (з ПДВ). Про це УНІАН повідомили в прес-службі УМВБ.

У повідомленні наголошують, що на торгах було реалізовано 182,010 тис. тонн нафти на загальну суму 877 млн. 288,2 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, середньозважена ціна реалізації української нафти 23 листопада на аукціонних торгах №147 на УМВБ знизилася на 3,0% або на 137 грн. за тонну, в порівнянні з попереднім аукціоном, до 4410 грн. за тонну (з ПДВ).

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов`язковий продаж видобутої в Україні нафти, газового конденсату, зрідженого газу і побутового вугілля на аукціонах з 1 травня 2000 року.

Згідно зі ст. 3 закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік», стартова ціна української нафти, що реалізовується на аукціонах, і газового конденсату повинна визначатися на підставі митної вартості нафти згідно з даними Держмитслужби за 15 днів до дати реєстрації заявок на проведення біржових торгів.