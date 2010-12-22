Котирування ф'ючерсів на нафту на NYMEX

Ціни на нафту перевищили 90 доларів за барель на електронних торгах у вівторок, 21 грудня, після того, як Американський інститут нафти (API) повідомив про велике скорочення запасів нафти минулого тижня, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Котирування лютневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на електронних торгах на 69 центів, або на 0,8%, до 90,06 долара за барель. Раніше за підсумками сесії на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange) вони підвищилися на 45 центів, або на 0,5%, до 89,82 долара за барель - найвищого рівня закриття з жовтня 2008 року.

Як повідомили у вівторок увечері в API, запаси нафти в США на тижні 11-17 грудня скоротилися на 5,8 млн. барелів. Запаси бензину знизилися на 2,9 млн. барелів, а запаси дистилятів, що включають дизельне паливо і топковий мазут, за даними API, не змінилися.

Учасники ринку, однак, чекають більш уважно відслідковуваних даних по запасах від Міністерства енергетики, які повинні вийти в середу о 15.30 за Гринвічем. Згідно із прогнозом аналітиків, дані міністерства повинні свідчити про скорочення запасів сирої нафти на тижні 11-17 грудня на 2,3 млн. барелів. Запаси бензину, як очікується, збільшилися на 900 000 барелів, а запаси дистилятів повинні були зменшитися на 600 000 барелів.

Запаси досі істотно перевищують середні рівні, хоча недавнє зниження, якщо воно продовжиться, ймовірно, сприятиме зростанню цін на нафту в 2011 році.

У вівторок нафтові ф'ючерси в цілому слідували за фондовими ринками та іншими зовнішніми орієнтирами. Фондові індекси США виросли завдяки надіям на активність у сфері злиттів і поглинань після того, як канадський банк Toronto-Dominion Bank погодився придбати Chrysler Financial за 6,3 млрд доларів.

Нафтопродукти також подорожчали за підсумками торгів. Січневі ф'ючерси на бензин RBOB виросли в ціні на 2,07 цента, або на 0,9%, до 2,3985 долара за галон. Котирування січневих ф'ючерсів на топковий мазут підвищилися на 2,69 цента, або на 1,1%, до 2,5164 долара за галон.

Торги проходили волатильно, тому що низький рівень активності допоміг посилити вплив дрібних угод. Багато трейдерів, як і раніше не вирішуються відкривати більші позиції перед різдвяними і новорічними святами, і більшу частину грудня нафта торгується у вузькому діапазоні між 88 і 90 доларами.

І тим не менш безперервний потік даних, судячи з яких ситуація в американській економіці поліпшується, як і раніше надає підтримку цінам на нафту. Пізніше цього тижня кілька звітів проллють ще більше світла на стан економіки. У середу повинні вийти дані по ВВП за 3-й квартал, а на четвер запланована публікація звіту по замовленнях на товари тривалого користування.