Експерти прогнозують ціну російського газу в 2011 році

Українські енергетичні експерти прогнозують у 2011 році середньозважену ціну природного газу, який купується у ВАТ «Газпром», на рівні 280 дол за 1 тис. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили сьогодні на прес-конференції в Києві.

Так, за словами незалежного енергетичного експерта Володимира САПРИКІНА, подібну ціну можна чекати вже в першому-другому кварталах 2011 року.

«Ця ціна трохи вища, ніж прогнозує Кабінет vіністрів і« Газпром». Це пов'язано з тим, що ціна на нафту повільно зростає і, за деякими прогнозами, може досягти вже у наступному році близько 100 дол. за барель. Отже, середня ціна за рік в 2011 році для України буде дещо вищою, ніж цього року, але точну ціну назве формула», - сказав В. САПРИКІН.

Такої ж думки дотримується й експерт з питань енергетики Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ. «Можу лише додати, що мій прогноз ще більш песимістичний, оскільки зараз складно прорахувати четвертий квартал наступного року, але не виключено, що ціна на газ навіть з урахуванням знижки складе близько 300 дол. у четвертому кварталі наступного року. Так, середньорічна ціна буде коливатися в межах 280-290 дол. за рахунок низької ціни першого і другого кварталів», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз Україна» прогнозує в 2011 році середньозважену ціну російського природного газу, що купується у ВАТ «Газпром», на рівні 269 дол. за 1 тис. куб. м.

У 2011 році «Нафтогаз України» планує придбати у ВАТ «Газпром» 33,3 млрд. куб. м природного газу, а реалізувати споживачам України - 50,3 млрд. куб. м.

Нагадаємо, 28 жовтня ц.р. прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що ціна на газ, який НАК «Нафтогаз України» купує у ВАТ «Газпром», в першому кварталі 2011 року складе 230-235 дол. за 1 тис. куб. м.

У вересні ц.р. заступник голови «Газпрому» Валерій ГОЛУБЄВ заявив, що ціна на російський газ для України в четвертому кварталі 2010 року становитиме 250 дол. за тис. куб. м і в 2011 році залишиться в середньому на тому ж рівні.

