Реалізація бензину в Україні через АЗС в листопаді збільшилася на 4,3%

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 6248 одиниць, в листопаді збільшилася на 4,3%, порівняно з листопадом 2009 року, до 300,5 тис. тонн, а дизельного пального на 13,6% – до 161,3 тис. тонн. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні зазначається, що в обсягу реалізованого бензину 53,8% припадало на продаж бензину марок А-94-98, 40,6% – А-90-93, 5,6% – А-72-80.

У листопаді через мережу АЗС було продано вроздріб світлих нафтопродуктів на загальну суму 4,303 млрд. грн., з якої 2,986 млрд. грн. (69,4%) становив роздрібний товарообіг від продажу бензину моторного і 1,317 млрд. грн. (30,6%) – від продажу дизельного пального.

На 1 грудня на АЗС в залишках налічувалося 127,1 тис. тонн бензину і 53,6 тис. тонн дизельного пального.