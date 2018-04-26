«Газпром» допоможе Україні звільнитися від самого себе?

«Газпром» поспішає на допомогу українським шахтарям, які потерпають від загазованості вугільних шахт. Російський монополіст готовий інвестувати у видобуток власного газу в Україні і надати відповідні технології. Одним словом, що б ми робили, якби не «Газпром». Приблизно так підноситься російською стороною створення спільного підприємства «Газпромом» і «Нафтогазом» для видобутку на території Україні метану з вугільних пластів. Меморандум про створення СП підписано у Москві 21 грудня. У ході зустрічі глав компаній обговорювалася можливість створення ще одного СП - з освоєння газових родовищ, розташованих у так званій структурі Палласа на шельфі Чорного моря.Все це дуже добре, але не варто забувати про те, з ким Україну має справу. Бачачи, що українське керівництво продовжує наполягати на своєму небажанні віддавати газотранспортну систему в глобальне СП «Газпрому» і «Нафтогазу», росіяни приступили до зачистки українського газовидобувного ринку від потенційних інвесторів ...

Марш ентузіастів

Згідно з Мемурандумом, підписаним головою правління «Газпрому» Олексієм Міллером і головою правління НАК «Нафтогаз Україна» Євгеном Бакуліним, спільне підприємство буде створене на паритетній основі для роботи на території України. СП займеться геологорозвідкою, оцінкою ресурсів метану вугільних пластів і їх переведенням у запаси промислових категорій, бурінням і освоєнням свердловин, облаштуванням родовищ метановугільних, транспортуванням і використанням вугільного газу. У рамках СП планується здійснити відповідні науково-дослідні, дослідно-конструкторські (НДДКР) та проектно-пошукові роботи з видобутку газу з вугільних пластів.

Коротше кажучи, залишилося тільки почати і закінчити.

«Консолідація наших зусиль лежить в логіці ініціатив щодо інтеграції діяльності двох компаній. Робота СП дозволить застосувати і в Україні передові технології «Газпрому» з видобутку вугільного газу, відкриє нові перспективи для нашої співпраці - тепер в освоєнні нетрадиційних джерел. Мова йде не тільки про видобуток в Україні додаткових обсягів газу, які раніше були недоступні, але й, що навіть значно важливіше, - про підвищення безпеки при видобутку вугілля шахтним способом за рахунок вилучення метану з пласта», - сказав О.Міллер після підписання Меморандуму.

Ентузіазм глави «Газпрому», безумовно, заслуговує поваги. Але навіть дилетант помітить ряд протиріч. З одного боку, діяльність СП буде спрямована на проведення НДДКР, а з іншого - «Газпром» готовий поділитися «передовими технологіями». Навіщо тоді ці самі науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи?

Хто кого навчить?

На думку керівника Управління корпоративних комунікацій ГІК «Ренесанс Капітал» Костянтина Головінського, і для «Газпрому», і для «Нафтогазу» видобуток метану з шахт є «пробою пера». «Ні одна, ні інша компанія не мають досвіду в цій сфері. Окремі приватні українські компанії мають значно більший досвід у видобутку шахтного газу, ніж «Нафтогаз», - сказав експерт.

І він має рацію, видобуток шахтного метану для українських вуглевидобувних компаній аж ніяк не новина. Зокрема, одна з найбільших вуглевидобувних компаній України «Краснодонвугілля» вже приступила до реалізації спільної з міжнародною компанією Green Gas International BV програми з видобутку шахтного газу. Планується, що щорічно на шахтах «Краснодонвугілля» буде видобуватися 20 млн. кубометрів метану. Є й інші проекти. Звичайно, обсяги поки не великі, але все ж процес іде.

К.Головінський резонно зазначає, що створення СП допоможе «Газпрому» напрацювати технології, які стануть в нагоді компанії в майбутньому. «Будь-яка нафтогазова компанія сьогодні шукає шляхи диверсифікації свого бізнесу, вивчаючи нетрадиційні методи видобутку. Усім відомо, що видобуток шахтного метану в Україні має значний потенціал, тому що шахти у нас досить сильно загазовані. Багато українських вуглевидобувачів вже цьогоріч серйозно наростили видобуток метану для власних потреб», - підкреслив К.Головінський.

Отже, виходить, що не «Газпром» буде нас вчити, а ми його. Не дивно, що багато російських експертів так позитивно оцінюють створення СП.

Альтернативному джерелу газу - альтернативного інвестора

Ніхто не заперечує, що широкомасштабне розгортання видобутку метану у вугільних пластах потребуватиме серйозних інвестицій, яких в Україні не знайти. Однак, і на «Газпромові» світ клином не зійшовся.

Голова Наглядової ради компанії «МТ-Інвест» Мирослав Табахарнюк переконаний, що значно цікавішим інвестором у проекті видобутку метану в Україні могла би стати ТНК-ВР. «Компанія вже давно працює в цьому напрямку, і в наступному році планувала пробурити дві свердловини в Україні для видобутку метану. ТНК-ВР виглядає значно логічнішим інвестором в даному випадку, аніж «Газпром», - зазначив М.Табахарнюк.

За його словами, «шахтний газ є альтернативою російському природному газу.При цьому ми основному постачальнику російського газу - «Газпрому», по суті, віддаємо альтернативні джерела. Чи є у «Газпрому» стимули для прискорення реалізації цього проекту? Звичайно ж, ні».

Незалежний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут теж скептично оцінює перспективи співпраці з «Газпромом» у сфері видобутку шахтного метану.

На його думку, створення СП, в першу чергу, покликане продемонструвати, що «Нафтогаз» і «Газпром» цілком конструктивно співпрацюють. «Таким чином нас підводять до думки, що створення повномасштабного СП, до якого Україна передасть свою ГТС, може відбутися найближчим часом», - вважає експерт.

О. Нарбут переконаний, що СП з видобутку метану цілком може заблокувати прихід в Україні більш розвинених в технологічному плані інвесторів, зацікавлених у видобутку шахтного газу.

«Газпром» ніколи не займався видобутком шахтного газу і, якщо вивчити документи «Газпрому», то там з питання шахтного газу ми знайдемо тільки наміри, але не результати. Тому створення СП для «Газпрому» - спосіб заблокувати появу в Україні альтернативних інвесторів і, відповідно, альтернативних джерел газу», - додав експерт.

Він припустив, що за аналогією з «метановим» СП «Нафтогаз» і «Газпром» можуть створити окреме СП з видобутку газу на шельфі Чорного моря в структурі Палласа. «Але знову ж таки, виникає питання, наскільки російська сторона зацікавлена в розвитку таких альтернативних напрямків як монополіст на українському газовому ринку», - зазначає О. Нарбут.

Додамо, що в теорії, вже через 3-4 роки Україна цілком могла б вийти на обсяги видобутку шахтного метану в 2-3 млрд. кубометрів на рік, а потім наростити його видобуток до 5 млрд. куб. м, а в майбутньому видобуток метану міг би досягти навіть 10 млрд. кубометрів. Враховуючи, що в середньому Україна споживає близько 60-70 млрд. кубометрів газу на рік, з яких близько 20 млрд. кубометрів становить газ власного видобутку, 5 млрд. куб. м, а тим паче 10 млрд. - досить значний обсяг. В ідеалі можна навіть говорити, що саме за рахунок шахтного метану України в змозі довести внутрішній видобуток газу до 50% загального обсягу споживання. Звичайно, це можливо тільки за умови постійного зниження споживання імпортного газу. Якщо ж знайти інвестиції для початку розробки родовищ газу на чорноморському шельфі, то внутрішній видобуток газу може досягти 60-70% загального споживання. Про сланцевий газ, який у нас теж начебто є, навіть і говорити не варто. Але це все світлі перспективи, шлях до яких, як відомо, надзвичайно звивистий. Утім, на те вони і перспективи, щоби до них прагнути. Разом з тим, віддаючи альтернативні напрямки видобутку газу під егіду «Газпрому», Україна фактично відмовляється від своєї стратегічної мети - енергетичної незалежності.

Антон Лосєв (УНІАН)