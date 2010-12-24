Російський дипломат не бачить взаємозв'язку між створенням СП «Газпрому» і «Нафтогазу» з видобутку метану і української ГТС

Радник, керівник економічної групи посольства РФ в Україні Олексій УРІН не бачить взаємозв'язку між створенням спільного підприємства «Газпрому» і «Нафтогазу України» з видобутку шахтного метану і українською газотранспортною системою.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку О.УРІН висловив у рамках круглого столу на тему: «Російський бізнес в Україні: проблеми і перспективи», що пройшов в інституті.

За словами О.УРІНА, він сприймає спільне підприємство з видобутку газу з вугільних пластів в Україні як цілком самостійне і самодостатнє. «Не бачу ніякого зв'язку з ГТС. Україна зацікавлена в будь-якому додатковому джерелі палива і, цілком можливо, видобування метану в цьому плані виявиться вельми перспективним. Оскільки сланцевий газ, ніби як є, але в той же час, видобувати його дуже дорого і поки що невигідно», - зазначив він.

За словами експерта, шахтний метан – це давно відоме паливо, і його видобування цілком рентабельне і можливе. «Тому, мені здається, це дуже вдалий крок, насамперед, вигідний для української сторони. Ну і «Газпром» теж, мабуть, розраховує брати участь у прибутку», - сказав О.УРІН.

Кажучи ж про переговори щодо ГТС у цілому, експерт нагадав, що вони продовжуються, і результат їх поки що не ясний. «Не хотілося б із цього приводу спекулювати. Дійсно, українська сторона зацікавлена в залученні інвестицій, і це стосується не тільки ГТС України, але й у цілому всіх секторів, особливо високотехнологічних. Без припливу капіталу не вийде модернізувати виробництво і запровадити західні технології, про які так мріють деякі українські експерти і підприємці. У цьому сенсі російський капітал більш ніж запитаний, і я сподіваюся, що наступний рік буде для цього дуже успішним – принаймні, передумови і бажання для цього є», - сказав О.УРІН.

У свою чергу, голова Наглядової ради компанії «МТ-ИНВЕСТ» Мирослав ТАБАХАРНЮК вважає, що не варто дуже оптимістично оцінювати участь російського «Газпрому» в проекті з видобування шахтного метану. «Шахтний метан, як і сланцевый газ, - це альтернатива постачанням російського газу. І що відбувається? Ми основному постачальнику – «Газпрому» – віддаємо альтернативні джерела. Що рухатиме «Газпромом» для розвитку цього проекту? Та нічого. Одне бажання – притримати. «Газпром» «застовпить місце» і триматиме цей проект, не розвиваючи його», - вважає експерт.

За його словами, це логічно виходить з мотивів, за якими діють компанії. «Тому – так, шахтний метан і сланцевый газ розвивати треба, але інвесторами цих проектів мають бути інші структури. Мені більше подобається проект «ТНК-ВР», який інвестує в цьому напрямку в Україні. Це логічніший інвестор, ніж «Газпром», - переконаний М.ТАБАХАРНЮК.

Керівник Управління корпоративних комунікацій ГІК «Ренесанс Капітал» Костянтин ГОЛОВІНСЬКИЙ вважає проект з видобутку шахтного метану «пробою пера» для «Газпрому» і «Нафтогазу». «Це пілотний проект, тому що ні одна, ні друга компанія великого досвіду у використанні цих технологій не мають», - сказав він.

К.ГОЛОВІНСЬКИЙ зазначив, що окремі приватні українські компанії мають більший досвід видобутку шахтного газу, ніж компанія «Нафтогаз України». За його словами, «Газпрому» цей проект дасть змогу напрацювати технології, які потенційно можуть знадобитися компанії в майбутньому, адже будь-яка нафтогазова компанія, котра зараз працює в світі, зайнята, насамперед, питаннями диверсифікації свого основного бізнесу. «Тобто, відходу від традиційних методів видобутку до якихось нетрадиційних. Усім відомо також про те, що це потенційно дуже великий бізнес в Україні, адже шахти дуже загазовані - це велика проблема. Багато українських виглевидобувників серйозно збільшили обсяги видобутку саме шахтного метану, виходячи виключно з економічної доцільності, адже він безпосередньо використовується самими компаніями для своїх виробничих потреб і підвищує безпеку шахти з видобування вугілля», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня в центральному офісі ВАТ «Газпром» голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН підписали Меморандум між компаніями про створення спільного підприємства з видобутку метану з вугільних пластів на території України.

О.МІЛЛЕР заявив, що спільне підприємство між «Газпромом» і НАК «Нафтогаз України» з видобутку вугільного газу в Україні буде створене на початку 2011 року.

