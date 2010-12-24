Нафтопродукти в Україні за тиждень подорожчали в середньому на 2,5%

Середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти за тиждень з 17 по 24 грудня 2010 року збільшилися на 2,2-3,1% (в середньому на 2,5%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 17 по 24 грудня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 - збільшилися на 2,4%, з 7,17 до 7,34 грн./л; на бензин А-92 - збільшилися на 2,3%, з 7,53 до 7,70 грн /л; на бензин А-95 - збільшилися на 2,2%, з 7,88 до 8 , 05 грн./л; на дизельне паливо - збільшилися на 3,1%, з 7,19 до 7,41 грн./л.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту та експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україну склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році - 4,75 млн. тонн), а дизельного палива - 4,36 млн. тонн (у 2008 році - 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.