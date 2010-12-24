«Газпром» знизить на 15% ціну газу для Естонії і Латвії в обмін на зростання закупівель

15:21, 24 грудня 2010
Енергетика
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ВАТ "Газпром" знизив на 15% ціну на газ на 2011 рік для Естонії і Латвії, які взяли на себе зобов`язання збільшити закупівлю газу до докризових обсягів.

Про це повідомив у п`ятницю журналістам заступник голови правління російського газового холдингу Валерій ГОЛУБЄВ, передає РІА «Новости».

"Ціни на газ для Латвії будуть знижені, оскільки вони взяли на себе зобов`язання відновити споживання на рівні 2007 року. Це питання вирішене повністю. Також позитивне рішення ухвалене щодо Естонії", – сказав В.ГОЛУБЄВ.

У той же час, за його словами, для Литви ціни в 2011 році знижені не будуть. "Що ж до Литви, то рішення стосовно зниження ціни не досягнуте... Немає підстав для зниження цін для Литви", – заявив В.ГОЛУБЄВ.

Також він зазначив, що принцип ціноутворення постачань російського газу до Білорусі буде переглянутий з 2012 року, при застосуванні нової формули ціна може знизитися на 15%.

"Оскільки Білорусь увійшла до єдиного Митного союзу і Єдиного економічного простору, контракти на 2012 рік укладатимуться на інших принципах. Як базова братиметься середньоєвропейська ціна на газ мінус митні збори і вартість транзиту", – сказав В.ГОЛУБЄВ.

Він додав, що якщо брати за основу ціну на газ 2011 року, котра становить для Білорусі 230 доларів за тисячу кубометрів, то згідно з новою формулою ціни "газ би коштував на 30 доларів дешевше".

За словами В.ГОЛУБЄВА, в 2011 році "Газпром" не знижуватиме ціну на газ для Білорусі, оскільки, згідно уз кладеним контрактам, "Газпром" свої зобов`язання виконав, розміри комерційної націнки врегульовані".

Він зазначив, що стосовно Білорусі сьогодні діє стовідсоткова формула ціни на газ терміном на чотири роки.

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