Україна обговорює з В'єтнамом будівництво гідроелектростанції в Лаосі

Україна обговорює з В`єтнамом питання про участь у будівництві в Лаосі гідроелектростанції для вироблення енергії для потреб Соціалістичної Республіки В`єтнам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, це питання обговорювалося в ході одинадцятого засідання українсько-в`єтнамської Міжурядової комісії з питань торговельно-економічної і науково-технічної співпраці, яке відбулося у Ханої (В`єтнам).

Підписання протоколу про наміри між ДП «Завод «Електротяжмаш» і в`єтнамською компанією «Thanh Ngoc» з цього питання заплановане на 25 грудня ц.р.

Також в ході засідання обговорювалися питання про розширення поставок української авіаційної техніки, а також модернізацію і відновлення парку літаків марки «Антонов» на території СРВ; про можливість відновлення проекту зі складання у В`єтнамі вантажних автомобілів КрАЗ; про участь українських компаній в інфраструктурних проектах на території В`єтнаму, зокрема, у сфері суднобудування і будівництві підприємства з виробництва пігменту діоксида титана. Українську делегацію на переговорах очолив заступник міністра економіки України Валерій П‘ЯТНИЦЬКИЙ, в`єтнамську – перший заступник міністра промисловості і торгівлі СРВ Ле Зань ВІНЬ.

З метою активізації співпраці у реалізації спільних проектів у сферах геології, видобування і переробки корисних копалин, сторони підписали протокол про наміри між Українським державним геологорозвідувальним інститутом і в`єтнамською державною корпорацією «Vinacomin».

У контексті розширення співпраці в аграрній сфері сторони домовилися вивчити питання створення спільного українсько-в`єтнамського технопарку з метою реалізації проектів у сфері біотехнологій і виробництва препаратів для ветеринарних потреб і захисту рослин. Також сторони працюватимуть у напрямі створення технологічного парку у сфері новітніх наукових розробок і технологій.

Як повідомляв УНІАН, у першій половині 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує здійснити державний візит до В`єтнамської Соціалістичної Республіки.