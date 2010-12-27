Суд Москви визнав винними Ходорковського і Лебедєва у другій кримінальній справі

Хамовничеський суд Москви визнав винним екс-голову компанії ЮКОС Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО і колишнього керівника МФО «Менатеп» Платона ЛЕБЕДЄВА.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, в рішенні суду зазначається, що з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, підсудні здійснювали розкрадання нафти у дочірніх компаній ЮКОСу, чим ставили їх у наперед невигідні умови.

Також суд визнав їх винними у відмиванні коштів отриманих злочинним шляхом.

При цьому за частиною звинувачення кримінальне переслідування припинено через закінчення строку давності.

Прокуратура вимагає для підсудних 14 років ув’язнення з відбуванням покарання в колонії загального режиму, а адвокати наполягають на виправдувальному вироку.

Біля будівлі Хамовничеського суду проходить мітинг на підтримку М.ХОДОРКОВСЬКОГО і П.ЛЕБЕДЄВА, в якому беруть участь близько 300 осіб.

Як відомо, справа ЮКОСу - одна з найгучніших у Росії за останні роки. Російська влада звинуватила керівництво найбільшої на той момент нафтової компанії країни у низці економічних злочинів. Згодом ЮКОС збанкрутів, а його активи відійшли державній компанії «Роснефть».

М.ХОДОРКОВСЬКИЙ і П.ЛЕБЕДЄВ засуджені у першій справі до восьми років ув’язнення кожний, термін їх покарання закінчується в 2011 році. У другій справі екс-голові ЮКОСу і колишньому керівнику МФО «Менатеп» висувається звинувачення у розкраданні акцій Східної нафтової компанії, розкрадання практично всієї видобутої дочірніми компаніями ЮКОСу нафти (понад 200 мільйонів тонн), а також відмивання виручки з її продажу.

Прокуратура наполягає на засудженні М.ХОДОРКОВСЬКОГО і П.ЛЕБЕДЄВА на 14 років кожного. Підсудні та їхній захист заявляють про абсурдність звинувачень і вимагають виправдувального вироку.

Виступаючи з останнім словом на засіданні суду 2 листопада, М.ХОДОРКОВСЬКИЙ заявив, що не боїться пробути у в`язниці до смерті. Він також побажав судді мужності при виголошенні вироку.