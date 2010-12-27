Україна не досягла зменшення ціни на газ при підписанні Харківських угод - експерт

Кінець року продемонстрував, що Україна не досягла головної мети - зменшення ціни на газ при підписанні Харківських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО на прес-конференції у Києві.

«Зараз ми можемо зробити висновок з точки зору розв’язання газової проблеми - Харківські угоди відповідного ефекту не дали, тому що не змінилася формула ціни на газ», - сказав він.

В.ФЕСЕНКО звернув увагу на те, що вже наприкінці року керівник українського уряду почав ставити це питання. Водночас він зауважив, що ці угоди сприяли поліпшенню взаємин з Росією.

Також В.ФЕСЕНКО зазначив, що сьогодні відносини між Україною та Росією можна охарактеризувати відомим висловлюванням: «Дружба дружбой, а табачок врозь».

Політолог відзначив, що поточний рік продемонстрував намагання керівництва України дотримуватись багатовекторної політики. Однак він вважає, що сьогодні проявляється криза такої багатовекторності, оскільки іноді дуже важко тримати баланс. Зокрема, він нагадав висловлювання прем’єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА про те, що Росія могла б і без України перемогти у Великій Вітчизняній війні, а також нинішню ситуацію із закриттям Бібліотеки української літератури у Москві.

«Треба реагувати, а як? Якщо Росія стратегічний партнер… Це ще один виклик для політики багатовекторності», - сказав В.ФЕСЕНКО.

