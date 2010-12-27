Росія вважає непереконливими аргументи України щодо перегляду формули ціни на газ – Азаров

На сьогодні Росія вважає непереконливими аргументи України на користь перегляду формули визначення ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на прес-конференції в Києві.

«Якби знайшли (переконливі аргументи – УНІАН), то ціна і формула були б уже іншими. Поки що всі ті аргументи, які ми знаходимо, на наш погляд, переконливі, а з погляду російської сторони – недостатні», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що Україна продовжить переговори і пошук переконливих аргументів на користь перегляду формули. «Шукатимемо, ми ж люди наполегливі. Шукатимемо і знайдемо. Росія має усвідомити, що, незважаючи, на те, що їй вдалося колись за певних обставин одержати вигідний договір, це зовсім не означає, що можна тепер за нього триматися до закінчення його терміну. Не можна так поводитися, це не дуже правильно з погляду наших довгострокових відносин і нашого стратегічного партнерства. Треба думати і про майбутнє», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня ц.р. в Харкові Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту на території України, яким передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

25 серпня ц.р. М.АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Росією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. Глава уряду зазначив, що, насамперед, у контрактах слід переглянути формулу формування ціни на газ, що купується Україною в Росії.

У відповідь на це глава російського уряду Володимир ПУТІН заявив, що Україна одержала достатню знижку на газ після підписання харківської угоди.

У вересні ц.р. заступник голови «Газпрому» Валерій ГОЛУБЄВ заявив, що ціна на російський газ для України в четвертому кварталі 2010 року складе 250 дол. за тис. куб. м і в 2011 році залишиться в середньому на тому ж рівні.

28 жовтня ц.р. М.АЗАРОВ повідомив, що ціна на газ, який НАК «Нафтогаз України» купує у ВАТ «Газпром», в першому кварталі 2011 року складе 230-235 дол. за тис. куб. м.

24 грудня В.ГОЛУБЄВ повідомив, що ВАТ "Газпром" знизив на 15% ціну на газ на 2011 рік для Естонії і Латвії, котрі взяли на себе зобов`язання збільшити закупівлю газу до докризових обсягів.