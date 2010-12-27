РФ пропонує вивести транснаціональні газопроводи з-під дії "Третього енергопакету" ЄС

Росія пропонує вивести транснаціональні магістральні газопроводи з-під дії "Третього енергетичного пакету" ЄС.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Росії повідомив заступник голови Державної Думи РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

«Третій енергетичний пакет" – достатньо небезпечна річ. Англосакська модель, прийнята при Третьому енергетичному пакеті, передбачає відділення видобування енергоресурсів від транспорту і від збуту. Якщо зараз "Третій пакет" розриває ці взаємозалежності, то ніхто не створюватиме інфраструктуру і не інвестуватиме в розробку родовищ», - заявив В.ЯЗЄВ.

За його словами, "Третій енергопакет" підриває мотивацію інвестицій, основу довгострокових контрактів, віддаляє інвесторів від управління своїми інвестиціями. Це надзвичайно високий ризик для енергетичної безпеки Європи, впевнений він.

«Одна з пропозицій Росії по "Третьому енергетичному пакету" – всі транснаціональні магістральні газопроводи винести з-під дії цього пакету. Щоб Третій аналітичний пакет починався на мережах низького тиску. Розуміння необхідності цього на рівні керівників європейських енергетичних концернів є», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він нагадав, що в даний час прийняте рішення про створення робочої групи між Росією і ЄС щодо аналізу положень "Третього енергетичного пакету" і щодо практики його імплементації в національне законодавство, щодо мінімізації втрат від цього. Також створена робоча група між Російським газовим товариством і "Єврогазом".

Довідка УНІАН. «Третій енергетичний пакет», запропонований Єврокомісією ще в 2007 році, описує нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, говорить, що компанії-продавці газу і електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.

Окремо в документі прописано, що ці правила повинні застосовуватися не тільки до європейських компаній, але й до фірм з третіх країн, що працюють в ЄС. У "Третьому енергетичному пакеті" наголошується, що власті кожної європейської країни можуть відмовити компанії в праві входження на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розділення видобутку і транспорту або якщо її поява на ринку може загрожувати енергобезпеці членів ЄС.