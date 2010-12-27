Білорусь планує збільшити імпорт електроенергії з України в 2011 році до 4 млрд. кВт/год.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший віце-прем`єр-міністр Республіки Білорусь Володимир СЕМАШКО під час зустрічі з першим віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ.

«Ми вперше за весь час наших відносин імпортували з України більше 3 млрд. кВт/год (у 2010 році – УНІАН). Для нас і для вас це вигідно, щоб продовжувався цей проект. Є бажання наступного року збільшити об`єм імпорту електроенергії з України до 4 млрд. кВт/год», - сказав білоруський віце-прем`єр.

Він висловив надію, що в найближчі дні досягнуть домовленості про тарифи експорту електроенергії.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила постачання електроенергії до Білорусі в червні 2009 року.