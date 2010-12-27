Білорусь гарантує транзит 4 млн. тонн нафти по "Одеса-Броди" в 2011 році

Білорусь гарантує обсяги транзиту нафти нафтопроводом "Одеса-Броди" в 2011 році в обсязі 4 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив перший віце-прем`єр-міністр Республіки Білорусь Володимир СЕМАШКО.

«Ми маємо намір серйозно використовувати нафтопровід "Одеса-Броди". Наступного року ми вам гарантуємо, що прокачаємо 4 млн. тонн нафти», - сказав він.

Також В.СЕМАШКО зазначив, що з 1 січня Білорусь почне заміщення технологічної нафти в нафтопроводі "Одеса-Броди".

«З 1 січня буквально розпочнеться робота по заміщенню технологічної нафти, яка знаходиться в нафтопроводі, – це 680 тис. тонн Urals – на азербайджанську Azeri Light. Таким чином, спочатку на наші і ваші нафтопереробні заводи піде нафта Urals, а десь з 12-15 березня йтиме нафта на заводи Azeri Light".

У свою чергу перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ висловив сподівання, що вже в найближчі місяці обсяги прокачування нафти нафтопроводом "Одеса-Броди" збільшаться. При цьому він зазначив, що тариф на прокачування нафти буде затверджений уже завтра.

В.СЕМАШКО також зазначив, що Білорусь не має наміру скорочувати обсяги закупівлі нафти у Венесуелі у зв`язку з відміною Росією експортного мита на нафту.

«Я відповідально заявляю, що ми не відмовимося від імпорту нафти з Венесуели. За умов, які в нас визначені з Венесуелою, нам вигідно купувати паралельно нафту і у Венесуелі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Білорусь уклали договір про транспортування нафти по «Одеса – Броди» на 2011-2013 рр. в обсязі 8 млн. тонн на рік.

23 листопада ц.р. ВАТ «Укртранснафта» завершило транспортування партії нафти обсягом 80 тис. тонн на ЛВДС «Мозир», яка здійснювалася з використанням вільних потужностей нафтопроводу «Одеса-Броди» і однієї з двох ниток нафтопроводу «Дружба».

9 грудня Росія прийняла рішення про відміну стягування митного збору на російську нафту, котра поставляється в Білорусь, що дасть змогу Білорусі одержати вигоду в розмірі майже 4 млрд. дол.