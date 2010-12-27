Еrnst & Young проведе аудит звітності «Київенерго» за 2010 рік
ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (Київ) проведе аудит фінансової звітності ВАТ «Київенерго» за 2010 рік, складеній за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФО).
Про це сказано в офіційному повідомленні компанії про підсумки торгів, оприлюдненому на сайті Міністерства економіки.
Згідно з повідомленням, вартість договору, підписаного 21 грудня, склала 864 тис. грн. (з ПДВ).
ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (Київ) вже вигравало аналогічний тендер «Київенерго» з аудиту звітності за 2009 рік. Тоді сума договору складала 880 тис. грн.
Довідка УНІАН. АК «Київенерго» – акціонерна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання міста Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу і збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 Гвт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання і котельних. Загальна встановлена потужність теплових джерел – 8,6 тис. ГКал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю 2,3 тис. км.
Контрольний пакет акцій АК "Київенерго" (50% +1 акція) належить державі в особі НАК "Енергетична компанія України". 38,9% контролює приватний енергетичний холдинг ДТЕК (Донецьк).
АК «Київенерго» завершила січень-червень 2010 року з чистим збитком 195,774 млн. грн., тоді як за підсумками аналогічного періоду 2009 року чистий прибуток компанії склав 672,695 млн. грн.